مقتل زعيم طالبان باكستان الملا فضل الله في ضربة أميركية

الملا فضل الله

لقي الملا فضل الله، وهو زعيم طالبان باكستان، حتفه الخميس في ضربة جوية أمريكية في أفغانستان وقرب الحدود مع باكستان، وفق ما أعلن الجمعة مسؤول في وزارة الدفاع الأفغانية.

وأكد الجيش الأمريكي من جانبه الخميس أنه نفذ ضربة جوية استهدفت قائدا كبيرا للمتشددين في إقليم كونار. وصرح مسؤول أمريكي بأنه يعتقد أن الشخص المستهدف هو الملا فضل الله.

وفضل الله هو أكبر متشدد مطلوب في باكستان فهو مسؤول عن عدة هجمات من بينها عملية ذهب ضحيتها 132 تلميذا في مدرسة سنة 2014.

وقال عضو في طالبان باكستان لرويترز عبر الهاتف الجمعة إن الجماعة تسعى للحصول على معلومات من أفغانستان التي يتمركز فيها حاليا معظم مقاتلي الجماعة.

وفي مارس/آذار أعلنت الولايات المتحدة مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار مقابل الحصول على معلومات عن فضل الله.