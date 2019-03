مقتل زعيم مافيا شهير في الولايات المتحدة

قالت وسائل إعلام أمريكية، إن زعيم "المافيا" فرانك كالي قتل برصاص مجهولين، في مدينة نيويورك، الأربعاء.

وقالت شرطة نيويورك، إن كالي تلقى ست رصاصات، قبل أن يقوم أحد القتلة بدهس جثته.

وذكر رئيس شعبة المباحث في شرطة نيويورك، ديرموت شيا، أن القتلة -الذين تمكنوا من الفرار- استدرجوا كالي إلى خارج منزله، عبر افتعال حادث بضرب سيارته من طراز "كاديلاك"، ليضطر رجل "المافيا" إلى الخروج.

وحينها، لم تدم المحادثة بين القاتل وكالي سوى دقيقة واحدة، بحسب شرطة نيويورك، إذ أخرج القاتل مسدسا، وأردى زعيم "المافيا" قتيلا.

وذكرت وكالة "رويترز" أن كالي (53 عاما) هو أحد أبرز المدبرين للجريمة المنظمة في الولايات المتحدة، برغم أنه من جذور إيطالية.

وكان غالي يتزعم عائلة غامبينو الإيطالية، وهي إحدى أكبر العائلات المتورطة في الأعمال الإجرامية في الولايات المتحدة.

واعتقل كالي عدة مرات في الولايات المتحدة، أبرزها حين وجهت له في العام 2008 تهمتا الابتزاز والبلطجة، وحكم بالسجن 16 شهرا.

NEW: Frank Cali was shot to death outside his SUV. Evidence markers dotting Hilltop Terrace outside the Gambino crime boss's home. @pix11news pic.twitter.com/RnrVmnj0FM