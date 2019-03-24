مقتل سائق تابع لفريق إعلامي أمريكي في سوريا

أحد السائقين المحليين المتعاقدين مع NBC قتل أمس جراء انفجار عبوة على مقربة من الفريق الصحفي

أفادت قناة NBC الأمريكية بأن سائقا متعاقدا معها في سوريا قتل جراء انفجار عبوة ناسفة.

وأكد رئيس القناة، نوا أوبنهايمر، اليوم الأحد، أن أحد السائقين المحليين المتعاقدين مع NBC قتل أمس جراء انفجار عبوة على مقربة من الفريق الصحفي، دون ذكر المنطقة التي وقع فيها الحادث.

وتابع أوبنهايمر أن صحفيي القناة لم يتضرروا جراء الحادث، معربا عن تعازيه لأهالي الضحية ومؤكدا أن القناة لا تزال على اتصال مع عائلة السائق المتوفي لتقديم كل دعم ممكن لها.