مقتل ستة انفصاليين بهجوم انتحاري لداعش في عدن

اعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم الذي نفذ بوساطة دراجة نارية.

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" عبر وكالة أعماق التابعة له مسؤوليته عن هجوم انتحاري في عدن باليمن أدى إلى مقتل ستة من المقاتلين الانفصاليين الجنوبيين الجمعة.

ونفذ الهجوم انتحاري بدراجة نارية استهدف دورية لقوات الحزام الأمني التابعة للانفصاليين الذين يقاتلون قوات الحكومة اليمنية من أجل السيطرة على المدينة.

وتشهد عدن زيادة في وتيرة العنف مما أدى إلى تعقيد الجهود الرامية لإنهاء الحرب.

والانفصاليون والحكومة جزء من التحالف الذي تقوده السعودية ضد جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والتي سيطرت على معظم مدن اليمن عام 2014.

