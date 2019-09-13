مقتل ستة جنود إماراتيين في تصادم آليات عسكرية باليمن

قتل أكثر من 100 إماراتي في حرب اليمن منذ أن تدخل فيها التحالف بقيادة السيعودية في مارس آذار من عام 2015.

قالت وكالة أنباء الإمارات الجمعة إن ستة جنود إماراتيين قتلوا في حادث تصادم عربات عسكرية في اليمن.

وقالت الوكالة الرسمية ”أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة عن استشهاد ستة من جنودها البواسل نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية أثناء أدائهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات“.

والإمارات عضو في التحالف بقيادة السعودية الذي يقاتل دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في مواجهة المسلحين الحوثيين المتحالفين مع إيران.

غير أن الإمارات تقلص وجودها في اليمن منذ يونيو حزيران وسط تزايد الانتقادات للحرب.

وقتل أكثر من 100 إماراتي في الحرب منذ أن تدخل التحالف في مارس آذار من عام 2015 في محاولة لإعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى السلطة بعدما أطاح بها الحوثيون في أواخر عام 2014.

