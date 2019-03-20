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مقتل ستة شرطيين في هجوم لطالبان بجنوب غرب باكستان

مقتل ستة شرطيين في هجوم لطالبان بجنوب غرب باكستان
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