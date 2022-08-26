عثر عليه مكبلا.. مقتل سعودي ضربا و"طعنا" بفندق في المغرب

كشفت تقارير عن ان المواطن السعودي موسى مشحن العنزي الذي عثر عليها مقتولا داخل أحد الفنادق في المغرب، كان تعرض للضرب و"الطعن" حتى الموت على يد سبعة من العاملين في الفندق، والذين عمدوا الى تكبيل قدميه قبل الجريمة.

وكانت السفارة السعودية في المغرب أكدت في بيان الجمعة، مقتل المواطن موسى مشحن العنزي، دون ان تذكره بالاسم.

وقالت السفارة في بيان انها "تلقت.. من الجهات المختصة المغربية نبأ تعرض مواطن سعودي الى اعتداء ادى وفاته من قبل مجموعة اشخاص، بعد عراك بينهم، اثناء تواجد المواطن السعودي في مدينة الدار المغربية".

واوضح البيان ان "الفقيد قتل على يد مجموعة من حراس الأمن يعملون في الفندق الذي يقيم فيه المواطن السعودي بمدينة الدار البيضاء"، مشيرا الى ان "القضية لا تزال قيد التحقيق.. بعد القاء القبض على المعتدين".

#بيان | تلقت سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المغربية الشقيقة من الجهات المختصة المغربية نبأ تعرض مواطن سعودي إلى اعتداء أدى إلى وفاته من قبل مجموعة أشخاص pic.twitter.com/iWD8XMMyqs — السفارة في المغرب (@KSAembassyMA) August 25, 2022

وقالت السفارة في بيانها انها "تنسق حاليا مع السلطات المغربية المختصة لنقل جثمان الفقيد -رحمه الله- الى المملكة بعد استكمال الاجراءات اللازمة".

ونقل موقع "العربية نت" عن جدعان مفلح العنزي، عم القتيل، قوله ان الاخير يعمل مدرسا، وذهب إلى المغرب "مرافقا لأحد أصدقائه المصابين بمرض السرطان لتلقي العلاج".

كما نقل الموقع عن صديق للقتيل قوله انه "تم العثور عليه مكبل القدمين في أحد أروقة الفندق، ووُجدت عليه آثار ضرب في الوجه والصدر"، مبديا استغرابه مما حدث "لاسيما أنه من الأشخاص الطيبين وليس لديهم أي ميول للاختلاف مع الآخرين، فهو إنسان محبوب".

وقال موقع "النصر الاخباري" ان كاميرات الفندق سجلت وقائع الجريمة، والتي تظهر قيام 7 من أفراد الامن بتوجية اللكمات الى العنزي قبل ان يقوم احدهم بطعنه.

ومن جهته، نقل موقع "هسبريس" عن مصدر أمني قوله ان الجريمة وقعت "بسبب خلاف عرضي حول الدخول إلى ملهى ليلي تابع (للفندق).