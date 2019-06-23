مقتل سوري بهجوم حوثي بطائرات مسيرة على مطاري أبها وجازان

اعلن الحوثيون في اليمن الاحد، انهم هاجموا مطاري أبها وجازان في جنوب السعودية بطائرات مسيرة، فيما قالت قناة "العربية" ان وافدا سوريا توفي متأثرا باصابته في الهجوم على مطار أبها.

وشنت الحركة المتحالفة مع إيران عدة هجمات استهدفت أبها وجازان خلال الأسبوعين الماضيين.

وقالت قناة "العربية" ان مقيما سوريا في السعودية لقي حتفه متأثرا بإصابته في هجوم على مطار أبها، وأن سبعة اخرين اصيبوا..

يذكر أن قوات الدفاع الجوي السعودي، أسقطت الثلاثاء الماضي طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية.

هذا واستهدفت ميلشيا الحوثي مطار أبها في بداية الشهر الجاري، حيث سقط مقذوف "حوثي" بصالة القدوم بمطار أبها الدولي.

وأدى المقذوف إلى إصابة 26 شخصاً مدنياً من المسافرين ومن جنسيات مختلفة.

فيما طالب مجلس الأمن الدولي بمحاسبة منفذي ومخططي وممولي الهجمات على السعودية.

وقال مجلس الأمن، في بيان: "نتعاطف مع ضحايا الهجوم على مطار أبها ومع السلطات السعودية"، مديناً الهجوم بأشد العبارات.

واعتبر المجلس الهجوم على مطار أبها أنه "ينتهك القانون الدولي ويهدد الأمن والسلم الدوليين".

