مقتل شخصين بهجوم بسكين على مركز ديني في البرتغال

البوابه - أكدت الشرطة في البرتغال مقتل شخصين في هجوم نفذ ضد مركز إسلامي في العاصمة لشبونة، اليوم الثلاثاء، مؤكدة أنه تم اعتقال مشتبه به.

وقال أنطونيو كوستا رئيس الوزراء البرتغالي، أن الشرطة أطلقت النار على رجل يشتبه في أنه طعن شخصين في مركز إسماعيلي للمسلمين في لشبونة.

ووصف كوستا الحادث الذي وقع في بلاده أنه "عمل إجرامي".

وأشار رئيس الوزراء البرتغالي إلى أن المشتبه به في المستشفى حاليا، منوها إلى أن الشرطة تحقق في الهجوم إذ أن من السابق لأوانه التكهن بشأن الدافع.

#عاجل: قتيلان في هجوم على مركز إسلامي في لشبونة (الشرطة)#فرانس_برس — فرانس برس بالعربية (@AFPar) March 28, 2023

وقال رئيس وزراء البرتغالي أنه من المبكر تحديد دوافع الهجوم على مركز للطائفة الإسماعيلية في لشبونة.



الإسماعيلية

تعد الإسماعيلية مجتمعٌا شيعيٌا متنوعٌا من الناحية العرقية واللغوية، ويقيمون في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، ويتواجد في البرتغال أحد أكبر تجمعات المسلمين الشيعة الإسماعيليين.



