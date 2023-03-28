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مقتل شخصين بهجوم بسكين على مركز ديني في البرتغال

تاريخ النشر: 28 آذار / مارس 2023 - 11:07
رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا
رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا

البوابه - أكدت الشرطة في البرتغال مقتل شخصين في هجوم نفذ ضد مركز إسلامي في العاصمة لشبونة، اليوم الثلاثاء، مؤكدة أنه تم اعتقال مشتبه به.

وقال أنطونيو كوستا رئيس الوزراء البرتغالي، أن الشرطة أطلقت النار على رجل يشتبه في أنه طعن شخصين في مركز إسماعيلي للمسلمين في لشبونة.

ووصف كوستا الحادث الذي وقع في بلاده أنه "عمل إجرامي".

وأشار رئيس الوزراء البرتغالي إلى أن المشتبه به في المستشفى حاليا، منوها إلى أن الشرطة تحقق في الهجوم إذ أن من السابق لأوانه التكهن بشأن الدافع.

 

 

وقال رئيس وزراء البرتغالي أنه  من المبكر تحديد دوافع الهجوم على مركز للطائفة الإسماعيلية في لشبونة.
 

الإسماعيلية

تعد الإسماعيلية مجتمعٌا شيعيٌا متنوعٌا من الناحية العرقية واللغوية، ويقيمون في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، ويتواجد في البرتغال أحد أكبر تجمعات المسلمين الشيعة الإسماعيليين.


 

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