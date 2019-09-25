مقتل شخص وإصابة آخرين في أعمال شغب بالمغرب

لقي شخص مصرعه، مساء الثلاثاء، إثر اندلاع أعمال شغب عقب مباراة كرة قدم ما بين فريقي الجيش الملكي والوداد البيضاوي، في بطولة كأس العرش المغربي.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن السلطات المحلية لإقليم مديونة بمدينة الدار البيضاء، في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء.

وقال البيان إن “شخصا لقي مصرعه، إثر سقوطه من أعلى سيارة من الحجم الكبير كانت تقل مشجعين لفريق الجيش الملكي، بعد اعتراضهم من قبل مجموعة من المحسوبين على أنصار فريق الوداد الرياضي البيضاوي”.

وأوضح البيان أن “بعض الأفراد المحسوبين على مشجعي فريق الوداد الرياضي البيضاوي كانوا قد عمدوا إلى اعتراض مشجعي فريق الجيش الملكي ورشقهم بالحجارة، قبل أن يتطور الأمر إلى مواجهات بين الجانبين”.

وتابع “وأسفرت المواجهات عنها إصابة 5 أشخاص بجروح نقلوا على إثرها إلى المستشفى الإقليمي بمديونة لتلقي الإسعافات الضرورية”.

وأوضح البيان أن “القوات العمومية تدخلت لفض هذه المواجهات وتحرير حركة السير والتنقل التي تمت عرقلتها أثناء أعمال الشغب هاته”.

وأوقفت السلطات المغربية، بحسب البيان، “6 أشخاص يشتبه في تورطهم في هذه المواجهات، حيث تم التحفظ عليهم رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة”.

واعتبر أنه “لا تزال الأبحاث والتحريات متواصلة للكشف عن ملابسات هذه الأحداث وتوقيف كافة المساهمين والمشاركين المحتمل تورطهم فيها”.

وحقق الجيش الملكي الفوز بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي تأتي في إطار منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس العرش المغربي لكرة القدم؛ ليتأهل إلى ثمن النهائي. (الأناضول)