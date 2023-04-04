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مقتل شخص واصابة العشرات اثر خروج قطار عن السكة في هولندا

تاريخ النشر: 04 نيسان / أبريل 2023 - 08:26
مقتل شخص واصابة العشرات اثر خروج قطار عن السكة في هولندا

تسبب خروج قطار ركاب سريع عن مساره في جنوب هولندا الثلاثاء، في مقتل شخص وجرح نحو ثلاثين اخرين، بحسب ما افادت اجهزة الطوارئ.

واوضح المصدر ان الحادث وقع عندما ارتطم القطار بمعدات بناء على السكة في بلدة فورشوتن بين لاهاي وامستردام، مشيرا الى ان نحو 19 من المصابين في حالة خطرة..

وقالت خدمة الطوارئ ان 60 راكبا كانوا على متن القطار المؤلف من طبقتين لحظة وقوع الحادث.

وقالت وسائل اعلام محلية ان النيران اندلعت في احدى مقطورات القطار اثر الحادث,

واظهرت مقاطع فيديو خبراء يعملون على تامين محيط القطار الذي كان يقوم برحلة بين أمستردام ولاهاي.

وقال مسؤولون في شركة السكك الحديد ان الحركة على الخط الذي يشهد حركة كثيفة في ضوء استخدامه من قبل القطارات المتجهة الى باريس وبروكسل، لن تستانف قبل الظهر.

وكان شخص قتل واصيب ستة اخرون جراء اصطدام قطار برافعة على خط سكة حديدي وسط هولندا عام 2016، كما لقي شخص مصرعه واصيب اكثر من مئة في حادث مماثل وقع قبلها عام 2012.

على ان الحادث الاسوأ كان وققع عام 1962، ونجم عن اصطدام قطارين، وتسبب حينها في مقتل 93 شخصا.

ويعود أسوأ حادث قطار في هولندا إلى الثامن من كانون الثاني/يناير 1962 عندما اصطدم قطاران في هارملن قرب أوتريخت في وسط البلاد، ما أدى إلى مقتل 93 شخصا وإصابة 52 آخرين.

كلمات دالة:هولنداقطار

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