مقتل شرطيين في هجوم لتنظيم داعش في كركوك

أعلنت وزارة الدفاع العراقية الأحد، مقتل اثنين من منتسبي الشرطة الاتحادية بهجوم لمسلحي تنظيم داعش الإرهابي في كركوك شمالي البلاد.

وأوضحت خلية الإعلام الأمني، التابعة للدفاع في بيان مقتضب اطلعت عليه الأناضول، إن "عناصر من عصابات داعش الإرهابية تعرضت لعجلة أرزاق تابعة للفرقة الآلية بالشرطة الاتحادية بسبب سوء الأحوال الجوية".

وأضافت الخلية أن الهجوم حدث في وادي زغيتون جنوب حي الرياض بكركوك بالأسلحة الخفيفة، ما أدى إلى مقتل منتسبين اثنين.

وكان العراق قد أعلن عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه والتي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

وزادت وتيرة هجمات التنظيم خلال الأسابيع الأخيرة في المنطقة الوعرة الواقعة بين محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى شمالي وشرقي البلاد والمعروفة باسم "مثلث الموت".

