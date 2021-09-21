مقتل شرطي إسرائيلي وإصابة آخر في حادث دهس

قالت وسائل اعلام محلية ان شرطيا درزيا لقي مصرعه واصيب اخر الثلاثاء، اثر تعرضهما للدهس عند نقطة تفتيش للتدقيق على تصاريح الفلسطينيين في مدينة نهاريا الساحلية شمالي اسرائيل.

وقالت الشرطة الإسرائيلية أن ظروف الحادث “لا تزال قيد التحقيق”، قبل أن تعلن القناة الإسرائيلية “12” (خاصة) أن أحد الشرطيين لقى حتفه متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها في الحادث.

وأشارت القناة إلى أنه لم يتم تحديد خلفية الدهس.

فيما أفادت الشرطة الإسرائيلية، في بيان لاحق، باعتقال سائق السيارة التي تسبب بالحادث بعد مطاردته بالتعاون مع شرطة المرور.

وقالت في بيان، إن السائق المقبوض عليه من سكان مدينة عرابة، وهي مدينة عربية شمالي إسرائيل.

وأضافت: “كما تستمر أنشطة المسح والتمشيط لرصد مشتبهين آخرين”.

ووفقا للاشتباه، فإن الشرطيين وصلا إلى ورشة بناء بحثا عن عمال يمكثون "دون تصاريح إقامة في البلاد"، وفي أعقاب ذلك تعرضا للدهس من قبل مركبة لاذت بالفرار من المكان؛ حسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.