مقتل شرطي من حماية البنتاغون طعنا ومصرع الجاني

اعلنت الشرطة الاميركية عن مقتل احد افرادها العاملين في محيط وزارة الدفاع بينما قتل مهاجمه برصاص القوات التي هرعت لموقع الحادث.

مقتل شرطي اميركي طعنا

وقال مسؤول في وزارة الدفاع ان الشرطي لقي حتفه في محطة للحافلات تبعد أمتار قليلة عن مبنى البنتاغون وأن الشرطي قتل متأثرا بجراحه في هجوم بالسكين. وأعلنت حالة التأهب القصوى في محيط الوزارة وأغلقت مخارج محطتي المترو والحافلات المجاورتين حتى إشعار آخر.

حالة تأهب

وتم رفع حال التأهب نحو الساعة 12:10 لكن مخارج محطتي المترو والحافلات، وكلتاهما على بعد أمتار قليلة من أحد مداخل البنتاغون، ستبقى مغلقة حتى إشعار آخر، وصدرت أوامر لموظفي وزارة الدفاع بالبقاء داخل المبنى وقالت الوحدة المدنية المسؤولة عن أمن البنتاغون في بيان، إن "قوة حماية البنتاغون تُعرب عن أسفها للخسارة المأساوية لعنصر من شرطة البنتاغون قُتِل في الحادث الذي وقع صباح اليوم في محطة حافلات البنتاغون".

وقال قائد القوة وودرو كوسيه "الحادث انتهى والمنطقة آمنة، والأهم من ذلك أن مجتمعنا لم يعد مهددا".