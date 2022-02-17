مقتل ضابطين وإصابة 3 آخرين في تحطم مروحية بريف اللاذقية

قتل ضابطان وأصيب ثلاثة آخرين بجروح، إثر سقوط طائرة مروحية تابعة للجيش السوري في ريف اللاذقية.

وأفاد مصدر أمني رفيع : إن مروحية للجيش العربي السوري سقطت في الأراضي الزراعية لبلدة (الرويمية)، إلى الشرق من مدينة اللاذقية.

من جانبه قال مصدر طبي في اللاذقية أن "اثنين من ضباط طاقم الطائرة استشهدا على الفور إثر سقوطها، فيما تم نقل ضابطين آخرين إلى المشفى ويخضعان حاليا للعلاج.

هذا وذكر مصدر عسكري لـ"سانا" أنه أثناء تنفيذ مهمة تدريبية صباح اليوم لإحدى حوامات الجيش العربي السوري فوق المنطقة الساحلية تعرضت الحوامة لخلل فني ما اضطر طاقم الطائرة لتنفيذ هبوط اضطراري في منطقة جبلية وعرة وأدى ذلك إلى استشهاد اثنين ونجاة ثلاثة آخرين من طاقمها.