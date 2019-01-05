مقتل ضابط شرطة اثناء تفكيك قنبلة في كنيسة بمصر

خبير المفرقعات قتل خلال التعامل مع العبوة الناسفة

قالت مصادر أمنية وقضائية إن أجهزة الأمن المصرية اكتشفت عبوة ناسفة بمحيط إحدى الكنائس بمنطقة مدينة نصر شرقي القاهرة.

ووفقا لشهود عيان، فقد انفجرت العبوة بجوار كنيسة العذراء وأبو سفين في منطقة عزبة الهجانة في مدينة نصر، وأسفرت عن مقتل الضابط الخبير بالمتفجرات أثناء معاينتها.

وأضافت المصادر أن خبير المفرقعات قتل خلال التعامل مع العبوة الناسفة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة.