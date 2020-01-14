مقتل ضابط عراقي بهجوم داعشي انطلق من سوريا

قتل ضابط بحرس حدود العراق، فجر الثلاثاء، بهجوم لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” انطلق من سوريا، بحسب النقيب أحمد الدليمي الضابط في شرطة الأنبار.

وقال الدليمي للاناضول، إن “تنظيم داعش الإرهابي شن هجوما في الساعات الأولى من صباح اليوم، على مقر الفوج الأول التابع لقيادة حرس حدود العراق والمتمركز قرب منفذ الوليد الحدودي العراقي مع سوريا 410 كم غرب الرمادي”.

وأضاف الدليمي، أن “الهجوم كان قادما من سوريا باتجاه الأراضي العراقية، وتم التصدي له بعد مواجهات عنيفة استمرت لساعات وأدت إلى مقتل ضابط برتبة نقيب في شرطة حرس الحدود فضلا عن مقتل عدد من عناصر داعش المهاجمين”.

وأشار الدليمي، إلى أن “عناصر داعش المهاجمين انسحبوا نحو عمق الأراضي السورية بعد التصدي لهم من قبل قوات حرس حدود العراق”.

وكان تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” شن الأحد، هجوما على مقر لقوات حرس حدود العراق قادما من سوريا، موقعا قتيلان من قوات حرس الحدود وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.

(الاناضول)