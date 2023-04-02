مقتل ضابط من الحرس الثوري في هجوم اسرائيلي على ريف دمشق

البوابة - لقي ضابط في الحرس الثوري الإيراني، مصرعه متأثرا بجروح أصيب بها، إثر الهجوم الجوي الاسرائيلي، الذي تعرضت له أحد المواقع في ريف العاصمة السورية دمشق.

ويدعى المستشار العسكري الذي قتل في الهجوم الاسرائيلي فجر الجمعة، مقداد مهقاني، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.

وقالت "مهر": "إن مهقاني أحد رفاق المستشار العسكري ميلاد حيدري الذي استشهد هو الآخر في نفس الهجوم يوم الجمعة".

ولم تكشف وكالة الأنباء الإيرانية، عن طبيعة الرتبة العسكرية التي كان يحملها المستشار العسكري "مهقاني".

وتعرض ريف دمشق، الجمعة الماضية، لعدوان جوي برشقات من الصواريخ التي انطلقت من مرتفعات الجولان السوري المحتل، حيث أعلن الحرس الثوري، مقتل الضابط ميلاد حيدري.

وتعهد الحرس الثوري، عقب الهجوم، ومقتل المستشار العسكري بالرد على العدوان الاسرائيلي.

وجددت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، في وقت متأخر من مساء السبت، عدوانها على سورية لليوم الثالث على التوالي واستهدفت المنطقة الوسطى بعدة صواريخ

واشارت التقارير الواردة من دمشق ان العدوان استهدف مدينة حمص وسط البلاد

وقال مراسل قناة "الإخبارية" الفضائية الرسمية، إن الاستهداف تم عبر إطلاق الصواريخ وأن الدفاعات الجوية السورية أسقطت بعضها، وأن الأضرار اقتصرت على الماديات فقط.

وتنفذ إسرائيل منذ سنوات، هجمات ضد ما تقول إنها أهداف مرتبطة بإيران في سوريا، وتقول طهران إن ضباطها يقومون بدور استشاري في سوريا بدعوة من دمشق.