مقتل طالب وإصابة 41 جراء هجوم مسلح على جامعة في نيكاراغوا (صور)

جاءت المظاهرات في البداية احتجاجا على فرض ضرائب جديدة

قتل طالب وأصيب 41 آخرون بعد أن هاجم مسلحون مجهولون جامعة كان يحتلها الطلاب في عاصمة نيكاراغوا، في إطار احتجاجات مناهضة للحكومة، حسبما ذكرت منظمة العفو الدولية مساء الاثنين.

وقالت إيريكا جيفارا-روساس، مديرة شؤون الأمريكتين في المنظمة: “أكد مستشفى باوتيستا في ماناغوا لي أنه تلقى 41 طالبا مصابا، معظمهم بسبب إطلاق النار، ومات شخص”.

وتابعت: “هذا نتيجة للهجوم على جامعة الهندسة”.

ولعب الطلاب دوراً أساسياً في الاحتجاجات ضد حكومة الرئيس دانييل أورتيغا، التي بدأت في 17 نيسان/ أبريل والتي ردت عليها السلطات بالقوة المميتة. وكانت الجامعة هي الرابعة التي يحتلها الطلاب.

وجاءت المظاهرات في البداية احتجاجا على فرض ضرائب جديدة على معاشات كبار السن والمعاقين، بالإضافة إلى زيادة في مساهمات الضمان الاجتماعي الخاصة بهم. لكن المتظاهرين يطلبون حاليا تنحي أورتيغا.

وقالت وسائل إعلام محلية إن هجوم الاثنين نفذه رجال على دراجات بخارية، فيما ذكرت قناة تلفزيونية مستقلة إن المسلحين من قوات شبه عسكرية موالية للحكومة.

وذكرت منظمة العفو الدولية، التي أرسلت فريقا للتحقيق في انتهاكات الحكومة المزعومة لحقوق الإنسان خلال الاحتجاجات، إن الهجوم من تنفيذ “عصابات ساندانيستا” الموالية لأورتيغا، وفيما بعد من قبل شرطة مكافحة الشغب.

وتقدر لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان عدد القتلى الذين سقطوا جراء أعمال العنف بحوالي 79 شخصا. ولا تعترف الحكومة سوى بسقوط 22 قتيلا.

كما أشعل مهاجمون مجهولون النار في مكاتب محطة “نويفا راديو يا”، القريبة من الجامعة، يوم الاثنين. وتعرف المحطة الإذاعية بأنها لسان حال جبهة ساندينيستا اليسارية للتحرير الوطني، التابعة لأورتيغا.

ووصفت الحكومة الهجوم بأنه “مدفوع بالكراهية”. (د ب أ)