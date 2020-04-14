مقتل طفلين وإصابة آخر بانفجار لغم في تدمر السورية

قتل طفلان وأصيب آخر بجروح اليوم الثلاثاء، إثر انفجار لغم من مخلفات تنظيم "داعش" في مدينة تدمر بريف حمص الشرقي في سوريا، بحسب مصدر طبي

وقتل أمس الاثنين مدني وأصيب 5 آخرون بجروح جراء انفجار لغمين من مخلفات الإرهابيين في محيط بلدة الحويز ومنطقة الخشابية بريف حماة.

وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا" فإن "لغما من مخلفات التنظيمات الإرهابية انفجر مساء الاثنين في منطقة الخشابية شرق أثريا بريف حماة ما أدى إلى استشهاد مدني وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة تم نقلهم إلى المشفى لتلقي العلاج".

كما ذكرت "سانا" أن مدنيا أصيب بجروح بانفجار لغم في أحد الحقول الزراعية في محيط بلدة الحويز بريف حماة الشمالي.