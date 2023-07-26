مقتل طيارين سعوديين بتحطم مقاتلة خلال مهمة تدريبية

قالت وزارة الدفاع السعودية، الأربعاء، ان طيارين اثنين يتبعان لقوات سلاح الجو السعودي قتلا خلال تحطم طائرة مقاتلة خلال مهمة تدريبية في منطقة خميس مشيط في محافظة عسير على الحدود مع اليمن.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، في تصريح صحفي "سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع +اف-15 اس ايه+ أثناء مهمة تدريبية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط" مما اسفر عن "استشهاد طاقم الطائرة، رحمهما الله"

واشار المالكي الى ان "لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث".