مقتل عارضة برازيلية تطوعت كقناصة بالجيش الأوكراني خلال قصف روسي (صور)

اعلنت أسرة عارضة الأزياء البرازيلية السابقة ثاليتا دو فالي التي تطوعت للقتال كقناصة في صفوف القوات الأوكرانية، أنها لقيت مصرعها في ضربة صاروخية للجيش الروسي قرب خاركوف شمال شرقي أوكرانيا.

وكانت العارضة السابقة ثاليتا دو فالي (39 عاما) قد انضمت الى القوات الأوكرانية قبل ثلاثة أسابيع فقد، وقد قتلت بعدما حوصرت تحت ركام مبان دمرتها ضربات جوية مكثفة وجهها الجيش الروسي لمواقع الجيش الاوكراني في خاركوف يوم 30 حزيران/يونيو الماضي.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" أن ثاليتا دو فالي التي كانت قناصة قبل تصفيتها، ماتت مختنقة بعدما انتهى بها المطاف في ملجأ محترق.

وأضافت الصحيفة ان برازيلية أخرى تدعى دوغلاس بوريغو (40 عاما) ماتت وهي تحاول إنقاذ مواطنتها دو فالي.

وقال شقيق العارضة الراحلة إنها ولدت في ريبيراو بريتو بجنوب البرازيل لكنها عاشت لمدة 30 عاما في العاصمة الإقليمية ساو باولو، مضيفا انها درست القانون، وكانت تعمل مع جمعيات خيرية تساعد في إنقاذ الحيوانات.

وتابع انها في وقت لاحق أحبت القتال، فسافرت للانضمام إلى قوات البشمركة الكردية في العراق التي تقاتل تنظيم "داعش" وهناك تلقت تدريبا على أن تكون قناصة وسافرت إلى أوكرانيا قبل ثلاثة أسابيع فقط.

عارضة الأزياء البرازيلية السابقة ثاليتا دو فالي خلال قتالها في صفوف البيشمركة الكردية

وفي أوكرانيا، تدربت ثاليتا دو فالي مجددا على القنص وساعدت في توفير الحماية للقوات الاوكرانية من القوات الروسية المتقدمة.

وقال شقيقها انها نجت سابق من قصف استهدف العاصمة الاوكرانية كييف، وحينها اخبرت أسرتها خلال اتصال هاتفي انها لا تستطيع اخبارهم بمزيد من التفاصيل عبر الهاتف حيث ان موقعها كان مراقبا من الطائرات المسيرة الروسية التي كانت تحوم في الأجواء