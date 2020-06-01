مقتل عسكريين في إطلاق نار داخل قاعدة جوية أميركية

قتل عنصران في سلاح الجو الأميركي في إطلاق نار وقع صباح الاثنين داخل قاعدة غراند فوركس في ولاية نورث داكوتا.

وذكرت القاعدة العسكرية في بيان أن الحادث وقع في أحد المهاجع بين عنصرين من القوات المسلحة في الساعة 4:30 فجرا تقريبا.

وأضافت أن أجهزة الطوارئ في القاعدة توجهت إلى الموقع وأعلنت احتواء الوضع وعدم وجود أي تهديد على العسكريين والعاملين.

وأكدت متحدثة باسم القاعدة اسمها ليا غرين، في تصريح لموقع غراند فوركس هيرالد أن العسكريين الاثنين المرتبطين بالحادث لقيا مصرعهما، رافضة إعطاء المزيد من المعلومات.

وأعلنت القاعدة في البيان فتح تحقيق الحادث.