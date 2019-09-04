مقتل عسكري سعودي على الحدود مع اليمن

أعلنت السعودية الأربعاء، مقتل عسكري من قواتها على الحدود الجنوبية المتاخمة لليمن.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، “تمت الصلاة على الرقيب عبد الله بن مفرح، أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي (المتاخم للحدود مع اليمن)”.

ونقل علي الفلقي، محافظ محايل السعودية (جنوب)، لأسرة الفقيد تعازي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

ولم تتطرق “واس” إلى تفاصيل وتوقيت مقتل العسكري، غير أن جماعة “الحوثي” تعلن بشكل شبه يومي مقتل وجرح جنود سعوديين في مواجهات قرب الحدود، وعادة لا تعلق السعودية على تلك الأنباء.

ويسيطر الحوثيون على العاصمة اليمنية صنعاء، منذ سبتمبر / أيلول 2014، قبل أن تتوسع هيمنتهم لتشمل محافظات عدة، وتتركز هجماتهم على الحد الجنوبي السعودي.

ومنذ مارس / آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، حسب الأمم المتحدة.

