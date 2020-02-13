مقتل عشرات الحوثيين بينهم قيادات في معارك مع القوات الحكومية

أقر الحوثيون، بمقتل 6 من قياداتهم الميدانية، في معارك مع قوات حكومية بعدد من جبهات البلاد.

أعلنت الحكومة اليمنية الخميس، مقتل عشرات الحوثيين في مواجهات مع قواتها بمحافظة الحديدة غربي البلاد، فيما اعترف الحوثيون بمقتل ستة من قياداتهم في معارك بمناطق مختلفة من اليمن.

وقالت ألوية العمالقة التابعة للقوات الحكومية في بيان، إن “القوات المشتركة (ألوية العمالقة، والمقاومة الوطنية، والتهامية) كبدت مليشيات الحوثي خسائر فادحة في العتاد والأرواح إثر اشتباكات عنيفة اندلعت عند محاولة المليشيات التسلل والهجوم على مواقع القوات شرقي مدينة الدريهمي جنوبي الحديدة”.

ونقل البيان عن مصادر عسكرية لم يسمها قولها إن “القوات المشتركة تصدت للهجوم الحوثي بصلابة وكبدت المليشيات عشرات القتلى والجرحى، وأجبرتها على التراجع”.

ولفت أن “القوات المشتركة استطاعت تدمير أسلحة من عتاد المليشيات الحوثية بينها مدفع 23 حاولت به مهاجمة مواقع القوات الحكومية”.

ولم يتسن أخذ تعليق من قبل الحوثيين الذين يرفضون في الغالب الكشف عن خسائرهم في المواجهات.

إلى ذلك، أقر الحوثيون، بمقتل 6 من قياداتهم الميدانية، في معارك مع قوات حكومية بعدد من جبهات البلاد، بحسب أخبار نشرتها وكالة أنباء “سبأ” التابعة للجماعة خلال اليومين الماضيين، تضمنت تشييع قيادات حوثية.

وقالت الوكالة إنه تم في صنعاء، الأربعاء، تشييع جثامين “العقيد عبداللطيف صالح الغفري، والعقيد معين عبدالله مرعي، والعقيد عبد البديع عبدالرب الحوثي، والعقيد علي يحيى الوجيه”.

وأضافت أن “هؤلاء قتلوا وهم يؤدون واجبهم في الدفاع عن الوطن في مختلف الجبهات”.

وذكرت الوكالة، أنه تم في العاصمة صنعاء، الثلاثاء، تشييع كلا من “العميد يحيى عبدالجبار حسن جحدان والعميد عبدالله محمد حنش”.

وأردفت أنهما “قتلا وهما يدافعان عن السيادة الوطنية في مواجهة من وصفتهم الغزاة والمرتزقة في عدة جبهات”.

ولم تتطرق الوكالة إلى ملابسات مقتل هؤلاء القيادات أو الأماكن التي قتلوا فيها.

وتشهد اليمن منذ أكثر من خمس سنوات حربا عنيفة أدت إلى خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

وتقول الأمم المتحدة إن الصراع اليمني أدى إلى مقتل وجرح 70 ألف شخص، فيما قدرت تقارير حقوقية سابقة أن النزاع أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 100 ألف يمني.

ويزيد من تعقيدات النزاع أنه له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.

