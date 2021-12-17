مقتل عشرات الحوثيين في ضربات للتحالف باليمن

شن التحالف بقيادة السعودية سلسلة ضربات ضد الحوثيين في انحاء متفرقة من اليمن اسفرت عن مقتل العشرات منهم فضلا عن تدمير موقع لإطلاق الطائرات المسيّرة، بحسب ما اعلنه التحالف الجمعة.

وقال التحالف في بيانين منفصلين نشرتهما وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "نفذنا 29 عملية استهداف ضد المليشيا (الحوثيين) في محافظتي مأرب (وسط) والجوف (شمال) خلال الساعات الـ 24 الماضية".

‏‎وأضاف أن "العمليات دمرت 20 آلية عسكرية، وقضت على أكثر من 180 عنصراً إرهابياً"، من دون تفاصيل أخرى.

كما أفاد التحالف بأن طائراته "دمرت موقعا لإطلاق الطائرات المسيرات شمالي مدينة الحزم بمحافظة الجوف" المحاذية للحدود السعودية.

‏‎وأوضح أن "الضربات دمرت منصات الإطلاق واتصالات ومخازن للمسيرات"، من دون تفاصيل أخرى.

ولم يصدر تعليق فوري من جانب الحوثيين حول هذا البيانين.

ومنذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، كثف التحالف ضرباته الجوية ضد مواقع خاضعة لسيطرة الحوثيين بعدة محافظات يمنية.

ومنذ فبراير/ شباط الماضي، ضاعف الحوثيون هجماتهم في مأرب للسيطرة عليها، كونها أهم معاقل الحكومة والمقر الرئيسي لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز، ومحطة مأرب الغازية التي كانت قبل الحرب تغذي معظم المحافظات بالتيار الكهربائي.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.