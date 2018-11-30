مقتل عشرات المدنيين في قصف للتحالف الدولي على دير الزور

قالت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري، إن عشرات المدنيين قتلوا الجمعة في غارات على دير الزور نفذتها طائرات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا.



وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" للأنباء، إن أكثر من 30 مدنيا معظمهم من الأطفال والنساء قتلوا في غارة للتحالف الدولي، استهدفت قرية الشعفة بناحية هجين بالمحافظة السورية.

وأضافت الوكالة أن "حصيلة الشهداء قابلة للارتفاع نتيجة لحجم الدمار الذي خلفه اعتداء طيران التحالف الدولي في منازل وممتلكات أهالي القرية حيث يتعاون الأهالي على إزالة الأنقاض بالوسائل البسيطة المتاحة لانتشال جثامين الشهداء والبحث عن ناجين".

إلى ذلك قال ناشطون سوريون إن القصف استهدف مستشفى النسائي في القرية، وإن القتلى تجاوز الـ20 كحصيلة أولية.



وكان طيران التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة قصف في الـ26 من الشهر الجاري منازل في قرية أبو الحسن بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، ما تسبب بمقتل وإصابة عشرات المدنيين.