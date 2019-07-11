مقتل عنصرين من الحرس الثوري الايراني

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الخميس، مقتل اثنين من عناصره غربي البلاد.

وقال في بيان له، إن أحد عناصره قُتل خلال اشتباكات مع مجموعة إرهابية في محافظة کرمانشاه.

وأشار البيان إلى مقتل “عدد كبير من عناصر المنظمة الإرهابية” خلال العملية التي جرت بمنطقة جوانرود، فضلًا عن ضبط أسلحة وذخائر.

من جهة أخرى، أكّد الحرس الثوري الإيراني مقتل عنصر آخر جراء انفجار لغم في محافظة كردستان.

ومن وقت لآخر، تشهد المنطقة القريبة من الحدود مع تركيا اشتباكات بين القوات الإيرانية ومنظمة “بيجاك” (PJAK)، الجناح الإيراني من منظمة “بي كا كا”