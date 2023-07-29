مقتل فلسطيني في الصومال ترك الاسرائيليين واتجه لقتال الاميركيين

أكدت مصادر اهلية فلسطينية وافراد من عائلة الشاب الفلسطيني آدم رياض عزالدين الكعوش من بلدة عرابة جنوب جنين مصرعه إثر تفجير بالصومال

وقالت المصادر ان الشاب قد غرر به قبل نحو عام والتحق بتنظيم داعش الارهابي وغادر البلاد قبل أشهر لقتال الاميركيين

واستغرب معلقود توجه الشاب الفلسطيني الى مناطق بعيده وغريبه لقتال المحتلين فيما يقبع الاسرائيليين على بعد مرمى حجر منه ويداهمون قريته ومنازل اقاربه ومن المؤكد ان هناك عشرات من المعتقلين من اسرتهم في سجون الاحتلال.

لم يتم الكشف عن ظروف مقتل ادم عزالدين الا ان مصادر صومالية وتقارير اميركية قالت ان 100 من عناصر القاعدة لقو حتفهم في غارة جوية على معسكرهم

وأعلن نائب وزير الإعلام الصومالي عبد الرحمن العدالة، السبت، وجود قيادات بارزة في الغارة وعملية عسكرية وسط وجنوبي البلاد. واوضح أن "العملية العسكرية جرت بالتعاون بين الجيش الوطني والشركاء الدوليين (لم يوضحهم ) في الحد بين محافظتي شبيلى الوسطى (جنوب) وغلغدود (وسط).