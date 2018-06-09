مقتل قائدين عسكريين بالجيش اليمني بمواجهات مع الحوثي

قتل قائدان عسكريان في الجيش اليمني، السبت، في محافظتي الحديدة وتعز غرب وجنوب غرب البلاد.

وأفاد مصدر محلي، لـ"عربي21"، بأن قائد لواء العصبة، العقيد رضوان العديني، قتل في مواجهات دارت بين قوة كان يقودها وعناصر مسلحة في الحي الجمهوري، شرق مدينة تعز، مساء السبت.



وجاءت هذه الحادثة بعد أيام من تنفيذ قوات الأمن والجيش انتشارا واسعا في المربع الشرقي، الذي يعدّ وكرا لعناصر خارجة عن القانون، وفقا للسلطات الرسمية.



فيما أعلن المركز الإعلامي لألوية العمالقة، التابعة للجيش اليمني في جبهات الساحل الغربي، أن قائد الكتيبة الخامسة في اللواء الأول "عمالقة" العقيد "محمد عوض" قتل السبت، في معارك ضارية مع مسلحي الحوثي جنوب مدينة الحديدة (غربا).



وذكر المركز، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، أن المعارك أسفرت عن استعادة السيطرة على "مفرق الحسينية والحاج"، بعدما تمكن الحوثيون، الجمعة، من التقدم والسيطرة عليهما.



ووفقا لمركز إعلام ألوية العمالقة، فإن القوات الحكومية كبدت الحوثيين خسائر فادحة بشرية ومادية، حيث قتل نحو 40 مسلحا حوثيا في هذه المواجهات، التي وصفت بالعنيفة.



وتأتي هذه المعارك بعد أيام من تحذير الولايات المتحدة لدولة الإمارات، التي تشرف على العمليات العسكرية باتجاه مدينة وميناء الحديدة، من أي هجوم عليهما.