مقتل قس وإصابة آخر بهجوم لمسلحين في باكستان

قتل مسلحون قسّا مسيحيا وأصابوا آخر الأحد، في مدينة بيشاور شمال غربي باكستان بحسب ما اعلنته الشرطة.

وقالت الشرطة ان المسلحين استهدفو القسين أثناء عودتهما إلى منزليهما من قداس الأحد، إنها راجعت كاميرات المراقبة لتحديد موقع المهاجمين الذين قال شهود عيان إنهم فروا على دراجات نارية.

وذكر ضابط الشرطة إقبال شاه أن الأب ويليام سراج 75 عاما، أصيب بعدة رصاصات وتوفي على الفور في كمين في حي غلبهار بينما تلقى الأب نعيم باتريك العلاج لفترة وجيزة في المستشفى لإصابته بطلق ناري في يده ولم يصب كاهن ثالث في السيارة بأذى.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم الذي يعد الأحدث الذي يستهدف الأقلية المسيحية الصغيرة.

وستقام مراسم تشييع الأب سراج يوم الاثنين في كنيسة جميع القديسين في بيشاور والتي تعرضت لهجوم عنيف عام 2013، أسفر عن مقتل أكثر من 70 مصليا وإصابة 100 بجروح.