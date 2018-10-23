مقتل قيادات عسكرية من حزب الله في سوريا

نعت صفحات ومواقع قريبة لحزب الله قياديين في الحزب قتلا في سوريا الاثنين.

ونشرت هذه المواقع صورا لقياديين ميدانيين في الحزب هما محمد سعيد سعيد الملقب بـ"أبو سعيد" من بلدة القصيبة جنوب لبنان، ومحمد زيدان الملقب بمرتضى من بلدة جبشيت الجنوبية.

ولم تذكر هذه المواقع مكان مصرعهما أو سبب مقتلهما في سوريا، حيث نشر بعض المستخدمين صورة لآلية مدمرة من دون ذكر تفاصيل.

ولم يحدد بحسب البيانات التي انتشرت باسم "المقاومة" موعد تشييعهما في لبنان حتى الآن.