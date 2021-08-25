مقتل قياديين في داعش بغارة للطيران العراقي شرقي البلاد

اعلن الجيش العراقي الاربعاء، مقتل قياديين اثنين في تنظيم داعش في ضربة جوية شنتها مقاتلاته في محافظة ديالى شرقي البلاد.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان، إن مقاتلات عراقية شنت ضربة جوية بمحافظة ديالى (شرق) أسفرت عن مقتل قياديين اثنين في "داعش"، دون ذكر اسميهما ومنصبيهما في التنظيم.

وأضاف البيان أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب (نخبة الجيش) ألقت القبض على 4 عناصر في "داعش" في الطارمية وأبو غريب وحي الفرات ومنطقة الرضوانية، في العاصمة بغداد.

كما أفاد بتمكن قوات الجهاز من إلقاء القبض على 3 عناصر آخرين في التنظيم بمحافظات الأنبار (غرب) ونينوى وكركوك (شمال).

وفي 23 أغسطس/آب الجاري، أعلنت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، انطلاق عملية أمنية لملاحقة فلول "داعش"، بالتعاون مع أهالي قضاء الطارمية (شمالي بغداد)، للقضاء على الخلايا النائمة للتنظيم في المنطقة.

وخلال الشهور الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.