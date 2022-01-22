مقتل قياديَين وعنصر من داعش بضربة جوية شمالي العراق

لقي قياديان وعنصر في تنظيم داعش مصرعهم في ضربة شنها الطيران العسكري العراقي السبت، في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد.

وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع العراقية في بيان أنه "تم رصد قياديين اثنين من عصابات داعش الإرهابية وهما المكنى أبو عصام الذي يشغل منصب ما يسمى مسؤول قاطع دجلة، والمكنى أبو محمود كانا يستقلان عجلة نوع بيك أب ويرتديان حزامين ناسفين وبصحبتهما إرهابي ثالث".

وأضاف: "جرى رصد هؤلاء في منطقة الجزيرة بين قضاءي بيجي والحويجة بمحافظة صلاح الدين، وتم تزويد طيران القوة الجوية بهذه المعلومات، والتي بدورها وجهت ضربة جوية دقيقة لهم، مما أدى إلى تدمير العجلة بالكامل وهلاك من كان بداخلها".

ولفت إلى أن "الضربة تأتي ردا على الأعمال الإرهابية الغادرة الأخيرة"، في إشارة إلى مقتل 11 عسكريا عراقيا بهجوم شنه "داعش" في محافظة ديالى (شرق) فجر الجمعة.

وفي الفترة الأخيرة، كثف تنظيم "داعش" هجماته ضد أهداف عسكرية ومدنية في مناطق شمالي وشرقي العراق.

وتطلق القوات العراقية، في المقابل، حملات وعمليات عسكرية على فترات متقاربة لملاحقة عناصر التنظيم الإرهابي في أنحاء البلاد.

وكان "داعش" سيطر على نحو ثلث مساحة العراق صيف 2014، قبل أن تعلن بغداد استعادة كامل أراضي الدولة في 2017، لكن خلايا نائمة للتنظيم ما زالت تنتشر في مناطق واسعة هي المسؤولة عن الهجمات التي تشهدها البلاد.