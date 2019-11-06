مقتل قيادي بارز في "جيش الاسلام" خلال المعارك مع قسد شمال سوريا

أكد تنظيم "جيش الإسلام" مقتل قيادي بارز في صفوفه خلال المعارك الدائرة بين "قوات سوريا الديمقراطية" والفصائل الموالية لتركيا في ريف مدينة رأس العين بشمال شرقي سوريا

ونشرت حسابات قريبة من التنظيم بيانا على "تويتر" أكدت فيه "مقتل القائد وضاح التركي أبو عمر، قائد اللواء 257 على المحور الشرقي لمدينة رأس العين ضمن عملية نبع السلام ضد عصابات وحدات حماية الشعب الإرهابية".

وأفاد "المرصد السوري" في 29 أكتوبر المنصرم، بأن فصيل "جيش الإسلام" يعد "أحد أبرز فصائل المعارضة في دمشق وريفها"، حيث كان يسيطر على مساحات واسعة بالغوطة الشرقية، ومواقع بالعاصمة دمشق، كما أنه كان على خلاف مع المحور القطري – التركي، وهو ما تجلى بالاقتتال الداخلي مع فصيل "فيلق الرحمن".

وفي أوائل نوفمبر الجاري توجه مسلحو "جيش الإسلام" إلى مدينة رأس العين بريف الحسكة، لمجابهة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) تحت جناح القوات التركية، في عملية "نبع السلام"، وما زال التنظيم يقاتل في المنطقة على الرغم من تعليق العملية