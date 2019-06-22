مقتل قيادي حوثي بارز في غارة سعودية

لقي قيادي حوثي بارز و8 من مرافقيه مصرعهم في غارة جوية للتحالف العربية لدعم الشرعية في اليمن

وقالت مصادر اعلامية سعودية ان القيادي الميداني الحوثي عبدالله صالح ساري لقي حتفه مع 8 من مرافقيه في غارة جوية

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن المواجهات في جبهة الأمن المركزي أدت إلى مقتل قائد ميليشيات الحوثي المدعو "أبو علي"، وخبير المتفجرات أحمد الضلعي.

واشتدت حدة المعارك بين الحوثيين المدعومين من ايران وقوات التحالف العربي التي تدعم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بعد قصف مطارات سعودية وتهديد باستهداف الاماراتية فيما ردت الطائرات السعودية بقصف مطارات تابعة للحوثيين واكدت استهدافها لطائرات نقل الاسلحة الايرانية