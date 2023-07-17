مقتل قيادي سوري معارض مقرب من تركيا في ظروف غامضة

كشفت مصادر اعلامية سورية معارضة العثور على القيادي في فرقة السليمان شاه المدعو عمار محمد العمر المعروف بأسم (أبو رشا) مقتولا بظروف غامضة حيث تم العثور على جثته وقد اصابتها عدة رصاصات

وقالت المصادر ان جثة ابو رشا كانت ملقاه على على طريق مدخل مدينة جنديرس بريف عفرين شمال حلب واشارت الى ان القتيل احد المقربين من المدعو من محمد الجاسم الملقب باسم (أبو عمشة) قائد الفصيل

وعلى الفور وجه التنظيم اصابع الاتهام الى من وصفهم بـ “خلايا إرهابية” في المنطقة، في الوقت الذي يتهم فيه بعض المقربين من القتيل، القيادي “أبو عمشة” بتصفيته بعد خلاف بينهما قبل أيام وفق ما افاد موقع نورث برس الالكتروني

وتأسس الفصيل أواخر 2011 تحت مسمى “لواء خط النار” في المنطقة الغربية لريف حماة، وفي 2016 أعلن عن تغيير اسمه من لواء خط النار بـ “لواء السلطان سليمان شاه” نسبه إلى الجد المؤسس للإمبراطورية العثمانية حبث اصبح الفصيل يتلقى دعمه العسكري والمادي من الاستخبارات التركية