مقتل قيادي عسكري يمني بارز.. وحكومة هادي تعرض الهدنة على الحوثيين

قتل قائد اللواء 153 التابع لقوات الحكومة المعترف بها دوليا العميد محمد صالح العقيلي، جراء مواجهات مع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين.

ويعد العقيلي من أبرز القيادات العسكرية في حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وحسب مصادر إعلامية، قتل العقيلي الذي كان يقود القوات الحكومية في جبهة الشيخ سالم جراء مواجهات في منطقة شقرة.

تولى محمد صالح العقيلي قيادة اللواء 153 من شقيقه أحمد صالح العقيلي الذي قتل بلغم أرضي في محافظة البيضاء في يونيو عام 2018.

كما قتل شقيقهما الثالث عبد الهادي أيضا جراء معارك سابقة في اليمن.

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مبادرة لوقف اطلاق النار

من جهة ثانية أعربت الحكومة اليمنية عن موافقتها على المبادرة الأممية لوقف إطلاق النار في البلاد في وجه جائحة فيروس كورونا المستجد، محملة جماعة الحوثيين المسؤولية عن رفضها.

وصرح وزير الخارجية في حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، محمد عبد الله الحضرمي، اليوم السبت بأن الحكومة واقفت على وقف إطلاق النار، وتشكيل وحدة مشتركة لمواجهة وباء كورونا وفتح الطرق كاملة لاسيما في محافظة تعز، وفتح مطار صنعاء للرحلات الدولية وسداد رواتب جميع الموظفين والإفراج عن جميع الأسرى واستئناف المشاورات، مضيفا أن الحوثيين رفضوا المبادرة في المقابل.

وقال الحضرمي، حسب ما نقلت عنه وزارة الخارجية على حسابها الرسمي في "تويتر"، إن حكومة هادي وافقت على مبادرة المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث منذ أوائل مايو، فيما يستمر الحوثيون في رفضهم لها.

واتهم الوزير الحوثيين بـ"عدم الرغبة في السلام وعدم الاكتراث بمعاناة اليمنيين"، مناشدا المبعوث الأممي ومجلس الأمن الدولي والمجتمع الدول