مقتل قيادي في كتائب حزب الله العراقي بتفجير استهدفه في بابل

نعت كتائب حزب الله العراقي في بيان عمار عبد الحسين قائلة إنه “مقاوم شح مثيله، وقد قاوم الاحتلال الأمريكي”.

قتل قائد القوات الخاصة بـ”كتائب حزب الله العراقي”، السبت، إثر تفجير استهدفه في محافظة بابل، جنوبي البلاد.

وقال ضابط في شرطة بابل برتبة ملازم أول إن “عمار عبد الحسين قتل بانفجار عبوة ناسفة استهدف موكبه في بابل”.

ولم يذكر المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أي تفاصيل أخرى بشأن الحادث، ولا الجهة المتهمة بتدبيره.

من ناحيتها، نعت “كتائب حزب الله العراقي”، في بيان، عبد الحسين، قائلة إنه “مقاوم شح مثيله، وقد قاوم الاحتلال الأمريكي”.

يأتي هذا بعد أيام من هجوم صاروخي استهدف مطار أربيل، شمالي العراق، الإثنين، ما أودى بحياة متعاقد مدني وأصاب 8 آخرين وجنديا أمريكيا، وفق بيان للتحالف الدولي.

ولم تكشف جماعة “سرايا أولياء الدم”، التي تبنت الهجوم، عن جهة انتمائها، لكن تقارير إعلامية غير حكومية تقول إنها أحد فصائل “كتائب حزب الله العراقي”، المرتبط بإيران، والتابع للحشد الشعبي.

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