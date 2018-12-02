مقتل قيادي كبير بحركة طالبان في ضربة جوية

ارشيف

قال مسؤولون أفغان وأعضاء بحركة طالبان يوم الأحد إن قائدا كبيرا بطالبان قُتل في إقليم هلمند بجنوب البلاد خلال عملية مشتركة لقوات خاصة أفغانية وأمريكية.

وقال محمد ياسين خان حاكم إقليم هلمند إن عبد المنان المسؤول عن إقليم هلمند بحركة طالبان قُتل مع 29 آخرين خلال ضربة جوية يوم السبت أثناء اجتماعه مع قادة ومقاتلين محليين في منطقة نوزاد.

وأكد أعضاء في طالبان بإقليم هلمند وإقليم قندهار المجاور مقتله لكن لم يصدر تأكيد مبدئي من الجيش الأمريكي الذي قال إنه يبحث الواقعة.

واعتبر مسؤولون أفغان مقتل الملا منان الذي قاد مقاتلي طالبان في إحكام سيطرتهم على هلمند خلال السنوات التالية لانتهاء معظم المهام القتالية الدولية في 2014 نجاحا كبيرا.

وقال مسؤول أمني رفيع المستوى في كابول ”كان أكبر قائد بطالبان في الجنوب وموته سيكون له اثر عام على الأمن“.

وجاء تقرير مقتل منان في الوقت الذي تسعى فيه كل من القوات الأمنية المدعومة من الغرب وطالبان لاكتساب قوة دفع في ذات الوقت الذي تتكثف الجهود لإيجاد تسوية سلمية لإنهاء حرب دائرة منذ 17 عاما في أفغانستان.

ورغم بدء التواصل بين المبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل زاد وممثلي طالبان لم يتوقف القتال إذ يهدف الجانبان إلى اتخاذ وضع أفضل قبل بدء أي محادثات للسلام.