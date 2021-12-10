مقتل قيادي كبير في حزب الله اللبناني في اليمن

كشفت مصادر رسمية يمنية النقاب عن مقتل خبير عسكري من تنظيم "حزب الله" اللبناني، يعمل لصالح الحوثيين، في معارك في محافظة مأرب وسط البلاد، وذلك اثناء قصف القوات الحكومية لقوات المعارضة اليمنية.

مصرع اكرم السيد

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة الشرعية اليمنية معمر الإرياني ان اكرم السيد الخبير والقيادي في الجناح العسكري لمليشيا حزب الله اللبناني قتل بقصف مدفعي للجيش الوطني في جبهة أم ريش بمحافظة مأرب

واعتبر المسؤول اليمني، أن "مقتل السيد ضربة موجعة لنظام طهران ومليشياته الطائفية، ومؤشر جديد على قيادته للعمليات العسكرية بالمحافظة، وما تمثله معركة مأرب من أهمية لمشروعه التوسعي في المنطقة".

مصرع "أكرم السيد" الخبير والقيادي في الجناح العسكري لمليشيا حزب الله اللبناني بقصف مدفعي للجيش الوطني في جبهة ام ريش بمحافظة #مأرب pic.twitter.com/WQOKBGd6Ag — قناة وصال (@Wesal_TV) December 9, 2021

اكرم السيد تسلل الى اليمن في 2017

وأوضح الوزير اليمني أن "السيد (35 عاما) دخل اليمن في أغسطس/آب 2017 ضمن مجموعة من (الإرهابيين) التابعين للحزب، وأرسل في 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري، مع خبراء الحزب إلى جبهات جنوبي مأرب، لقيادة العمليات وتنفيذ مخطط إيراني بتصعيد وتيرة المواجهات في المحافظة".

وتقول تقارير ان "الإرهابي" قُتل إلى جانب القيادي في مليشيا الحوثي المدعو أبو أشرف الأسدي و8 من عناصر المليشيا، وتمّ إخلاء جثّته على متن سيّارة إسعاف إلى منطقة الجوبه، قبل أن يتمّ نقلها إلى محافظة صعدة، حيث يجري هناك دفن جثث العشرات من خبراء ومقاتلي إيران و”حزب الله” في سريّة تامّة”.

رسالة يمنية الى الشعب اللبناني



وأكَّد الإرياني، أنَّ الحكومة تطالب الشعب اللبناني الشقيق باتخاذ موقف حاسم إزاء استمرار تدخل مليشيا حزب الله في الشأن اليمني، وتورطها في قصف المدن والقرى وقتل اليمنيين، وتوظيفها قدراتها ومقدرات الدولة اللبنانية لتقديم الدعم لمليشيا الحوثي الانقلابية في الجوانب السياسية والإعلامية والمالية والعسكرية.

تدخل حزب الله في اليمن

وكانت العربية السعودية التي تقود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن فد اكدت ان حزب الله اللبناني أرسل مستشارين لتدريب الحوثيين على اطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة إيرانية الصنع بعد أن تلقوا هم أنفسهم تدريبات على ذلك في معسكرات الحرس الثوري الإيراني.

وتقول السعودية إن حزب الله صادر قرار الدولة اللبنانية وأن حكومة لبنان لم تفعل شيئا لكبح أنشطته المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

الوحدة 800

وتقول معلومات إن الوحدة 800 في حزب الله هي المسؤولة عن التدريب، وكان يرأسها أخيراً (أ.س) قبل أن يتم تكليفه بمهمات التدريب خارج لبنان".

كما تضمّ هذه الوحدة ضباطاً اختصاصيين يتولّون مهمة تدريب عناصر حزب الله وميليشيات حليفة في المنطقة، داخل معسكرات التدريب التابعة للحزب في البقاع أو في دول المنطقة.