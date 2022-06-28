مقتل قيادي موال للقاعدة بغارة أميركية في إدلب السورية

قتلت القوات الاميركية خلال غارة جوية في إدلب شمالي سوريا، قياديا في جماعة تابعة لتنظيم القاعدة، فيما اظهرت احصائية للأمم المتحدة ان قرابة 307 آلاف مدني قتلوا منذ بداية الأحداث في هذا البلد عام 2011.

وقالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" الثلاثاء، انه جرى استهداف "أبو حمزة اليمني" أحد قياديي تنظيم "حراس الدين" التابع لتنظيم القاعدة، وذلك إثر غارة جوية في محافظة إدلب السورية.

وأضافت في بيان أن الغارة التي نفذت الاثنين، استهدفت "اليمني" خلال قيادته بمفرده دراجة نارية.

وأشار البيان إلى عدم وجود ضحايا مدنيين بسبب الغارة الجوية، دون أن يقدم معلومات عما إذا كان "اليمني" قتل أم لا.

الى ذلك، أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء، أن قرابة 307 آلاف مدني لقوا مصرعهم منذ بداية الأحداث في سوريا التي اندلعت في مارس/ آذار 2011.

جاء ذلك في بيان لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، شمل إحصاءات القتلى المدنيين في سوريا بين مارس 2011 والشهر نفسه من العام الماضي 2021.

وأضاف البيان أن السنوات الـ 10 الأولى من الأحداث السورية، شهدت مصرع 306 آلاف و887 مدنيا، مبينا أن الرقم يشكّل 1.5 بالمئة من إجمالي عدد سكان سوريا.

ووفقاً لتلك الإحصاءات الأممية، فقد كان يقتل 83 مدنيا يومياً في سوريا، طوال الأعوام العشرة الماضية.