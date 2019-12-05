مقتل لاجئين فلسطينيين تحت التعذيب في سجون النظام السوري

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" إن لاجئين فلسطينيين قتلا تحت التعذيب في سجون النظام، بعد سنوات من اعتقالهما، موضحة في تقرير أصدرته، اليوم الخميس، أنهما شقيقان من مخيم الحسينية قرب العاصمة دمشق، وأنها تتحفظ على ذكر اسميهما بناء على طلب ذويهما.

وأضاف التقرير أن عدد الفلسطينيين الذين قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري منذ عام 2011 وصل إلى 614، وفقاً لما تمكن فريقها من توثيقه.

وأشار إلى أن الأعداد الحقيقية للقتلى تتجاوز ما تم توثيقه وذلك بسبب تكتم النظام السوري على مصير أكثر من 1769 معتقلا.

وبحسب إحصائيات المجموعة، فقد قتل 4002 من اللاجئين الفلسطينيين السوريين، منذ مارس/ آذار 2011، أكثر من 60% منهم من المدنيين.