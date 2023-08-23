مسؤول روسي يؤكد مقتل مؤسس فاغنر ونائبه في تحطم طائرتهما

اعلنت مصادر رسمية روسية عن وجود اسم مؤسس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين مع 9 اشخاص اخرين في تحطم طائرة خاصة في مقاطعة تفير الروسية، واكدت سلطة الطيران المدني الروسية إن اسم بريغوجين ورد في قائمة الركاب وقالت وكالة تاس ان الرئيس فلاديمير بوتين أمر بفتح تحقيق عاجل في حادث تحطم طائرة زعيم فاغنر في تفير الروسية.

اسم بريغوجين في قائمة الركاب

وفي التفاصيل فقد تحطمت طائرة خاصة من طراز "إمبراير ليغاسي" اليوم الأربعاء في مقاطعة تفير الروسية كان على متنها 10 ركاب بما في ذلك قائد مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين، واشارت المصادر الى ان الطائرة كانت في طريقها من موسكو إلى سان بطرسبورغ، وسقطت بالقرب من قرية كوزنكينو، ويقوم رجال الإنقاذ حاليا بالبحث.

وافادت المصادر ان من بين القتلى ثلاثة من أفراد الطاقم، وبحسب المعلومات الأولية، قُتل جميع من كانوا على متنها" وقد تم العثور على جثث 8 قتلى في موقع الحادث وإن ضباط إنفاذ القانون ووزارة حالات الطوارئ متواجدون في مكان الحادث، ويحددون تفاصيل الحادث، ويحددون أيضًا عدد الوفيات.

ولم يصدر اي تأكيد رسمي بالعثور على جثة بريغوجين حيث ان الامر ما يزال غامضا قد يكون ادرج اسمه بين ركاب الطائرة لكنه لم يصعد فيها، في المقابل قالت تقارير ان طائرة ثانية تابعة لرجل الأعمال يفغني بريغوجين من طراز "إمبراير 600" هبطت في مطار أوستافييفو بالعاصمة الروسية موسكو.

قناة تابعة لـ فاغنر تؤكد مقتل ريغوجين و أوتكين في تحطم الطائرة قرب موسكو

حركة نحن مع روسيا بريغوجين قتل

لكن رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف، اكد مصرع مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين والرجل الثاني في المجموعة، دميتري أوتكين. وقال انه تحدثت "فاغنر". واكدوا حقيقة وفاة يفغيني بريغوجين ودميتري أوتكين. فليرحم الله عباده الراحلين، يفغيني ودميتري".

واشارت لجنة التحقيق الروسية الى أن "فريق تحقيق توجه إلى مكان الحادث، وسيتم إجراء كافة الفحوصات الجنائية اللازمة، وسيتم إجراء مجموعة من الإجراءات التحقيقية لمعرفة أسباب الحادث".

الكاتب السياسي بسام البني: تواجد قائد #فاغنر على متن طائرة ليست المرة الأولى لثقته في #الكرملين بعدم الغدر.. واحتمالات بأن تكون #أوكرانيا و #بولندا وراء الحادث لزعزعة الداخل الروسي#روسيا#الحدث pic.twitter.com/xhQxzWf4hZ — ا لـحـدث (@AlHadath) August 23, 2023

اخر ظهور لـ بريغوجين

وقبل يومين تداولت المدونات العسكرية الموالية لروسيا، مقطع فيديو يظهر فيه رئيس مجموعة فاغنر القتالية يفغيني بريغوجين، في أول خطاب مصور له منذ تمرده الفاشل في روسيا، مؤكدا أن بلاده ستجعل من إفريقيا أعظم القارات.

فيديو من زاوية جديدة يوثق لحظة اشتعال النيران في الطائرة التي كان على متنها قائد #فاغنر وأودت بحياته https://t.co/1ncmCkrniH pic.twitter.com/iweNJ4iJo9 — صحيفة المرصد (@marsdnews24) August 23, 2023



ويوحي الفيديو، بأن بريغوجين موجود في القارة الإفريقية، حيث يظهر وهو يرتدي ملابس مموهة، ويحمل بندقية (كلاشينكوف) في منطقة صحراوية، وخلفه على مسافة بعيدة، توجد شاحنة ورجلان آخران يرتديان ملابس مموهة. وقال رئيس مجموعة فاغنر في الفيديو: "إنّ روسيا ستجعل إفريقيا أعظم القارات، وتنعم بالمزيد من الحرية". وأضاف: " إن درجة الحرارة تزيد عن 50 درجة مئوية"، مشددا على أنّ فاغنر تجري عمليات استطلاع وبحث.

🚨🚨🚨 عاجل 💥💥💥



مقتل عشرة من قادة شركة فاغنر العسكرية الخاصة على رأسهم يفغيني بريغوجين ويده اليمنى ديميتري أوتكين إثر سقوط طائرتهم الخاصة "عن طريق الخطأ" بالدفاع الجوي الروسي. pic.twitter.com/nx0KUqmngB — رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) August 23, 2023

وصرح بريغوزين في المقطع: “العدالة والسعادة للشعوب الأفريقية.. دعونا نجعل من هذا كابوسا لداعش والقاعدة وغيرهم من البلطجية.. نحن نوظف أبطالًا حقيقيين ونستمر في تنفيذ المهام التي تم تعيينها أمامنا والتي وعدنا بأننا سنتعامل معها”.

وفي 13 أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2019 اعلن عن مصرع زعيم فاغنر في تحطم طائرته في الكونغو.