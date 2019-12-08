مقتل ما لا يقل عن 43 شخصا وجرح العشرات بحريق مصنع بالهند

اعلنت الشرطة الهندية، اليوم الأحد، عن مقتل ما لا يقل عن 43 شخصا و جرح العشرات في حريق مصنع في العاصمة نيودلهي.

ونقلت وكالة " إي ان آي" الهندية عن الشرطة قولها : "قتل 43 شخصا وجرح العشرات جراء حريق شب في شارع آنج ماندي".

ووفقا لخبراء الأطفاء، تم إخماد الحريق بالكامل لكن عمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة حيث تم إخلاء 62 شخصا من المبنى وسبب الحريق لا يزال مجهولا.

يذكر ان الحريق شب صباح اليوم في الحي القديم في المدينة حيث توجد الكثير من المصانع الصغيرة ومستودعات التخزين.