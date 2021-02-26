مقتل متظاهرين في صدامات مع قوات الامن في الناصرية جنوبي العراق

قالت مصادر طبية ان متظاهرين اثنين قتلا بالرصاص الجمعة خلال صدامات مع قوات الأمن في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقال شهود ان المتظاهرين اقتحموا مبنى المحافظة وسط المدينة بعدما كانوا تجمعوا في محيطه للمطالبة بإقالة المحافظ ومجلس المحافظة وجميع المسؤولين في إدارة المحافظة، ومحاسبة قتلة المتظاهرين.

شهيد اخر من شبابنا المتظاهرين في #الناصرية قبل قليل ، السيد رئيس الوزراء لا اعرف إلى متى تبقى تخشى الأحزاب و تخشى إقالة محافظيهم الذي هم أحد صور المحاصصة التي قدم و يقدم كل يوم المتظاهرين دمائهم لأسقاطها ..#استعبدوك_وانت_حر pic.twitter.com/jR7k5dTKSH — احمد الخضر A.Al-Khder (@Ahmad_Alkhder_) February 26, 2021

وأحرق المحتجون جزءا من المباني الملحقة بمقر المحافظة قبل ان تسارع القوات الأمنية إلى تفريقهم حيث وقعت اشتباكات أسفرت عن مقتل متظاهرين اثنين واصابة 47 آخرين.

وأكد مصدر طبي بالمدينة، أن "وتيرة الأحداث تصاعدت في مدينة الناصرية، مما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى بالعشرات في صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية".

وأشار، إلى أن "مستشفى الحبوبي يزدحم بالإصابات".

وكان متظاهر قتل الخميس في محافظة ذي قار جنوبي البلاد خلال صدامات مع القوات الأمنية، فيما سقط 18 جريحا بينهم 8 متظاهرين و10 من رجال الشرطة، إثر اشتباكات وقعت بين الطرفين خلال احتجاجات الأربعاء.

