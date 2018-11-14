متظاهرون يمنيون/ أرشيفية

قتل متظاهر برصاص القوات السعودية، خلال اعتصامات لأبناء محافظة المهرة اليمنية.

وقال شهود عيان إن عشرات المعتصمين حاولوا التوافد إلى منطقة غرب الأنفاق، لمنع استحداث نقاط عسكرية سعودية بالمنطقة، بيد أن تعزيز القوات السعودية لقوتها على مخارج ومداخل مدينة الغيضة حال دون ذلك، مما أدى إلى مقتل أحد المتظاهرين وإصابة آخرين.

يأتي هذا عقب استحداث القوات السعودية نقاطا عسكرية في منطقة غرب الأنفاق، وقد نددت لجنة اعتصام المهرة بهذه الخطوة ووصفتها بالتصرف الأرعن والتصعيد الخطير.

وتشهد المهرة منذ أشهر مظاهرات واعتصامات رافضة لانتشار القوات السعودية وسيطرتها على منافذ حدودية ومرافق مهمة، ومنددة باستحداث مسار أنبوب للنفط يفترض أن يمتد من منطقة الخرخير الحدودية في السعودية إلى بحر العرب عبر المهرة.