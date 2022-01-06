مقتل متظاهر برصاص قوات الأمن السودانية في أم درمان

قتل متظاهر برصاص قوات الأمن الخميس، خلال مشاركته في احتجاجات مطالبة بالحكم المدني في مدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، بحسب ما ذكره بيان للجنة أطباء السودان المركزية.

وقالت اللجنة في البيان "ارتقت قبل قليل روح شهيد لم يتم التعرف على بياناته بعد، إثر إصابته برصاص حي في الرأس من قبل قوات السلطة الانقلابية خلال مشاركته في مليونية 6 يناير في مواكب محلية أم درمان".

وأضافت: "بهذا يرتفع عدد الشهداء الذين حصدتهم آلة الانقلاب (منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي) إلى 58 شهيدا خالدين في ذاكرة أمتنا"، فيما لم يصدر تعليق من السلطات الرسمية.

وكانت مظاهرات حاشدة انطلقت الخميس في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، للمطالبة بـ"حكم مدني كامل".

والأربعاء، دعت "لجان المقاومة" (مكونة من نشطاء) السودانيين إلى جولة جديدة من المظاهرات في العاصمة وبقية المدن، الخميس، للمطالبة بـ"حكم مدني كامل"، ورفض ما يعتبره المحتجون "انقلابا عسكريا".

ومنذ 25 أكتوبر الماضي يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل رئيس الحكومة عبدالله حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وقع البرهان (رئيس مجلس السيادة) وحمدوك اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، إلا أن الاتفاق لقي معارضة من قبل المحتجين.

وفي 2 يناير/ كانون الثاني الجاري، استقال حمدوك من منصبه، بعد ساعات من سقوط ثلاثة قتلى خلال مظاهرات بحسب لجنة "أطباء السودان".

وعقب عزل عمر البشير من الرئاسة (1989 ـ 2019)، بدأ السودان في 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.