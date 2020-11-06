مقتل متظاهر برصاص قوات الامن العراقية في البصرة

في وقت سابق الجمعة، أبلغ شهود عيان بأن "عشرات المتظاهرين اعتصموا في ساحة البحرية قرب مبنى محافظة البصرة، للمطالبة بالكشف عن قتلة متظاهرين، وحاولوا نصب خيام للاعتصام".

أفاد مصدر طبي في العراق الجمعة، بمقتل متظاهر وإصابة 7 آخرين على الأقل، إثر فض اعتصام بالقوة في محافظة البصرة جنوبي البلاد.

وقال المصدر الذي يعمل في مستشفى البصرة (حكومي)، للأناضول، إن "متظاهرا قتل وأصيب 7 آخرون بنيران قوات الأمن التي فضت اعتصام ساحة البحرية وسط البصرة".

ولم يذكر المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، تفاصيل أخرى، فيما لم يتسن الحصول على تعليق من وزارة الداخلية.

وفي وقت سابق الجمعة، أبلغ شهود عيان مراسل الأناضول بأن "عشرات المتظاهرين اعتصموا في ساحة البحرية قرب مبنى محافظة البصرة، للمطالبة بالكشف عن قتلة متظاهرين، وحاولوا نصب خيام للاعتصام".

وأضاف الشهود أن "قوات مكافحة الشغب فضت التظاهرة" دون تفاصيل أخرى.

وأعلنت الحكومة العراقية في أغسطس/آب الماضي، مقتل 565 متظاهرا وعنصر أمن منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019 خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدن العراق المختلفة.

وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول 2019، انطلق الحراك الشعبي بالعراق، ضد الطبقة السياسية الفاسدة وتردي الأوضاع المعيشية المتردية.

