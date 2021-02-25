مقتل متظاهر في الناصرية العراقية

قتل متظاهر في محافظة ذي قار جنوبي البلاد خلال صدامات مع القوات الأمنية، وافاد نشطاء، إن "متظاهرا في العقد الثالث قتل في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار متأثرا بجراح أصيب فيها خلال صدامات اليوم".

مقتل سجاد محمد بدن



وأكدت مصادر محلية سقوط قتيل واحد من المتظاهرين وإصابة أكثر من 20 آخرين خلال قيام قوات الأمن بإطلاق النار وقنابل الغاز المسيل للدموع على المحتجين قرب مبنى الحكومة المحلية وعلى جسر النصر، وسط الناصرية، من أجل تفريقهم، ما دفع المتظاهرين للصدام مع عناصرها من خلال رشقهم بالحجارة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور هوية شخصية لمتظاهر يدعى سجاد محمد بدن، قالوا إنه قتل مساء الخميس بنيران قوات الأمن.

🔴 عاجل #الناصرية :

استشهاد احد المتظاهرين "سجاد محمد "بعد اصابته بمنطقة الرأس برصاصة على جسر النصر وسط مدينة الناصرية .#عراق_ئلبطة @fd990 pic.twitter.com/RKNnSp3lWe — Emad Al kasid (@EmadKasid) February 25, 2021

ووصل وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي ورئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، صباح اليوم، إلى ذي قار لبحث عودة الأمن والاستقرار إلى المحافظة بعد أيام على احتجاجات طالبت بإقالة المحافظ ناظم الوائلي.

ويوم أمس الأربعاء، سقط 18 جريحا خلال صدامات بين محتجين والقوات الأمنية، بينهم 8 متظاهرين، و10 من رجال الشرطة.